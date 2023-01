Shakira böse: Ex Gerard Piqué zeigt Sohn Milan in Livestream

Der Rosenkrieg zwischen Shakira (45) und ihrem Ex Gerard Piqué (35) scheint in die nächste Runde zu gehen. Im vergangenen Juni hatten die Musikerin und der Kicker bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben. Im Anschluss folgte ein großer Sorgerechtsstreit um ihre beiden gemeinsamen Söhne Milan (9) und Sasha (7). Nun scheint es erneut Zoff zwischen der "Hips Don't Lie"-Interpretin und dem Fußballstar zu geben: Gerard zeigte Milan jetzt bei einem Livestream – und das ohne sein Vorhaben vorher mit Shakira abgesprochen zu haben.

Wie The Sun nun berichtete, war der Neunjährige am vergangenen Samstag bei einer Online-Sendung an der Seite seines Vaters zu sehen gewesen. Obwohl Milan die Zuschauer und Studiogäste mit seinem Charme bezauberte, schien sich Shakira im Anschluss über den Auftritt ihres Sohnes mächtig aufzuregen. In einem Brief an verschiedene spanische Medien heißt es, dass die 45-Jährige "in keinem Fall vorab ihr Einverständnis gegeben hat und auch nicht über die Teilnahme ihres Sohnes Milan an der Übertragung einer Veranstaltung von Gerard Piqués Firma [...] befragt wurde".

Während des Livestreams auf der Internetplattform Twitch hatte sich Milan angeregt mit den anwesenden Influencern und Sport-Stars unterhalten. Zudem wurde während der Übertragung klar, dass der Auftritt von Gerards Sohn spontan entschieden wurde. So erzählte der 35-Jährige: "Das ist mein Sohn. [...] Wir haben ihn hier, weil er im letzten Moment dabei sein wollte."

Instagram / shakira Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan, Dezember 2022

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Mai 2015 in Barcelona

MEGA Shakira ist mit ihren Söhnen unterwegs

