Wie bitte? Nicolas Cage dachte als Kind, er sei ein Alien

Ein lebensveränderndes Ereignis! Nicolas Cage (59) galt in den 90er-Jahren als einer der angesagtesten und erfolgreichsten Schauspieler in ganz Hollywood. Durch die "Vermächtnis der Tempelritter"-Filmreihe erlangte er weltweit jede Menge Ruhm. In den letzten Jahren jedoch machte er vermehrt mit skurrilen On-Set-Geschichten und seinen massiven Schulden Schlagzeilen. Nun gab der Schauspieler zu: Als Kind dachte er von einem anderen Planeten zu stammen!

Gegenüber Rampstyle Magazine verriet der 58-Jährige, dass er als Kind große Schwierigkeiten hatte, mit Menschen in Kontakt zu treten und sich sozial mit diesen auseinanderzusetzen: "Mein Vater sagte mir, dass er das Gefühl hatte, sich mir vorstellen zu müssen, da ich so ein Alien war." Da Nicolas auch selbst davon ausgegangen sei, von einem anderen Planeten zu stammen, sei der darauffolgende Arztbesuch ein Schock für ihn gewesen. Denn wie festgestellt wurde, hatte er "normale Organe und ein normales Skelett". Diese Erkenntnis löste jedoch nicht das Problem, sich mit anderen Leuten zu unterhalten.

Nachdem der Hollywood-Star den Film "Der Mann, der vom Himmel fiel", mit Sänger David Bowie (✝69) in der Hauptrolle, gesehen hat – indem ein Alien versucht, sich der menschlichen Zivilisation anzupassen – wurde ihm eins klar: "Dass ich etwas tun musste. Also wurde ich Schauspieler."

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage beim Sundance Film Festival im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, 2020

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de