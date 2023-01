Billie Eilish posiert bei heißem Shooting im Schlafzimmer

So sieht man Billie Eilish (21) selten! Mit Songs wie "Ocean Eyes" oder "Happier Than Ever" ist die US-amerikanische Sängerin weltweit berühmt geworden und begeistert ihre Fans mit Auftritten rund um den Globus. Eines ihrer Markenzeichen ist dabei vor allem ihr Kleidungsstil – die Songwriterin fühlt sich nämlich in lockerer und weiter Kleidung am wohlsten. Nun überraschte die gebürtige Kalifornierin mit ganz neuen Einblicken. Im Netz posierte Billie ungewohnt freizügig für ihre Fans.

Via Instagram teilte Billie am Mittwoch einige Bilder mit ihrer Fangemeinde, auf denen sich die 21-Jährige ungewohnt sexy präsentiert. Darauf ist zu sehen, wie sie mit Strumpfhose, High Heels und tiefem Dekolleté in einem Schlafzimmer posiert und mit ihren Reizen spielt. Während sie auf einigen der Aufnahmen aufreizend in die Kamera schaut, zielt sie auf einigen Pics direkt auf ihren Körper und gewährt ihren Followern damit freie Sicht auf ihren weiten Ausschnitt.

Damit macht Billie deutlich: Sie fühlt sich total wohl in ihrem Körper. Das war jedoch nicht immer der Fall, wie sie erst vor wenigen Tagen in einem Vogue-Interview ausgeplaudert hatte. "Während meiner Teenager-Jahre habe ich mich selbst gehasst. Ich musste mich damit abfinden, dass mein Körper zu mir gehört und er nicht gegen mich ist", hatte die junge Musikerin erklärt und hinzugefügt, dass sie deshalb eher eine schwierige Beziehung zu ihrem Körper hatte.

