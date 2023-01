Fauler Royal? Prinz Harry verteidigt seinen Bruder William!

In diesem Punkt stärkt Prinz Harry (38) seinem Bruder den Rücken! Seit gestern sind die Memoiren des Royals weltweit verfügbar. In "Reserve" teilt Herzogin Meghans (41) Mann ordentlich gegen die britische Königsfamilie aus. Besonders Prinz William (40) bekommt von seinem jüngeren Bruder ordentlich sein Fett weg. Doch Harry kann auch anders: In einem Kapitel seines Buches stellt er sich ungewohnt schützend vor William!

In "Reserve" verteidigt Harry den britischen Thronfolger. 2015 hatte die Presse William immer wieder als faul bezeichnet, da er kaum noch öffentliche Termine wahrnahm. "Die Presse hatte ihn den 'unwilligen Will' getauft, was unanständig und auch vollkommen ungerecht war, denn er war als Familienvater damit beschäftigt, seine Kinder großzuziehen", erinnert sich der 38-Jährige in seinen Memoiren.

Dass der Thronfolger in diesem Zeitraum kaum Termine wahrnahm, sei aber auch König Charles (74) und seiner Frau Camilla (75) geschuldet gewesen. Den Eheleuten habe es nicht gepasst, wenn sie und William gleichzeitig Auftritte hatten. "Pa und Camilla mochten es nicht, wenn William und Kate die Aufmerksamkeit von ihnen oder dem guten Zweck ablenkten", schreibt der zweifache Vater in seinem Buch.

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, November 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Gottesdienst

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de