Nach nicht mal einem Tag: Anne Wünsche aus Netzpause zurück

Anne Wünsche (31) hatte offenbar genug von ihrer Internet-Auszeit. Anfang der Woche hatte sich die Influencerin mit nachdenklichen Worten bei ihren Followerschaft gemeldet und verraten, bald eine schwere Entscheidung treffen zu müssen. Dabei war es ihr offenbar schwergefallen, einen klaren Gedanken zu fassen. Aus diesem Grund verkündete sie wenig später, eine Netzpause einlegen zu wollen. Keine 24 Stunden später ist Anne wieder da – und es scheint ihr besser zu gehen!

Am Mittwoch meldet sich Anne in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans und erklärt ihre Auszeit für beendet. "Ich versuche, mich auf jeden Fall wieder auf mich zu konzentrieren und ich versuche, wieder für euch da zu sein", kündigt die dreifache Mama an und fügt hinzu, dass ihr die vergangenen Tage nicht leicht gefallen seien. Immerhin habe man ihr angesehen, wie fertig sie war und sich über ihre anstehende Entscheidung den Kopf zerbrochen.

Was für eine Entscheidung Anne bevorsteht, wollte die 31-Jährige bisher jedoch noch nicht verraten. Doch eines ist klar: Einfach fällt ihr ihre aktuelle Lebenssituation wohl nicht. "Ich bin seit Tagen so tief in Gedanken versunken und stehe vor Entscheidungen, die ich nicht treffen will. Mich macht das so sauer, weil ich eigentlich funktionieren muss", teilte sie vor der Mini-Auszeit mit ihren Fans. Glaubt ihr, Anne wird noch öffentlich über ihre aktuelle Krise sprechen?

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

