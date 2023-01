Geschmacklos? Prinz Harry witzelt im TV über Queen-Tradition

Geht das etwa zu weit? Prinz Harry (38) ist momentan in aller Munde: Am Dienstag veröffentlichte der Royal seine lang erwarteten Memoiren "Reserve". Bereits wenige Tage zuvor gab der Gatte von Herzogin Meghan (41) explosive Interviews, in denen er gegen seine Familie und den Palast wetterte. Mit seinem jüngsten TV-Auftritt legte er jetzt noch eine Schippe drauf – denn Harry machte sich glatt über die Traditionen der Queen lustig.

In seiner Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" begrüßte der Moderator seinen Gast mit zwei uniformierten Fanfarenspieler, die dem Herzog trötend entgegenkamen. Offensichtlich spielt der Eröffnungsclip auf die Queen an, die zu ihren Lebenszeiten auf diese Art und Weise empfangen wurde. "Stephen, nicht nötig, aber danke, ich weiß es zu schätzen“, witzelte Harry über den Empfang. Mit dieser albernen Geste nimmt Harry die königlichen Traditionen seiner verstorbenen Großmutter aufs Korn.

Während der Sendung konnte sich auch Stephen (58) den einen oder anderen Scherz nicht verkneifen. Im Interview sagte Harry, dass sein älterer Bruder William (40) in der Schule nichts mit ihm zu tun haben wollte. "Von seinem älteren Bruder in der Schule abgelehnt zu werden, obwohl der Zauberhut sie in dasselbe Haus sortiert hat", witzelte die TV-Persönlichkeit in Anlehnung an die Harry Potter-Reihe. Zudem nannte Stephen den 38-Jährigen "Seine Königliche Harryness".

Getty Images Prinz Harry bei den Vereinten Nationen in New York

Getty Images Stephen Colbert im September 2019 in Los Angeles

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2006

