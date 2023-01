Prinz Harrys Ex Cressida half ihm, um Mama Diana zu weinen!

Prinz Harry (38) hatte Beistand! Der Royal-Aussteiger ist zwei Jahre lang, von 2012 bis 2014, mit Cressida Bonas (33) liiert gewesen. Die beiden hatten ihre Beziehung geheim gehalten, bis ein öffentlicher Auftritt der beiden für wilde Spekulationen gesorgt und von den Medien schließlich aufgedeckt wurde. Kurz darauf verbrachten die Turteltauben einen gemeinsamen Ski-Urlaub. Harry konnte in Cressidas Gegenwart zum ersten Mal um seine verstorbene Mutter weinen!

Der 38-Jährige verrät jetzt in seiner Biografie "Reserve", dass seine damalige Freundin einen wunden Punkt traf, als sie nach Prinzessin Diana (✝36) fragte. Der Sohn von König Charles III. (74) erinnert sich zurück: "Ich weiß noch, wie ich dachte: 'Oh, ich weine.' Und wie ich zu ihr sagte: "Das ist das erste Mal, dass ich...'". Daraufhin habe seine Ex gefragt: "Das erste Mal, dass du... was?", und Harry habe ihr geantwortet: "Das ist das erste Mal seit der Beerdigung, dass ich um meine Mutter weine."

Der Zweifachvater schreibt in "Reserve" weiter: "[Cressida] war die Erste, die mir über diese Hürde hinweggeholfen hatte, die Tränen fließen zu lassen." Doch leider habe er schnell gemerkt, dass eine Beziehung zwischen den beiden keine Zukunft haben werde. Mit der Rückkehr aus dem Ski-Urlaub habe der Royal realisiert: "Mit einem Mal war es klar. Es funktioniert nicht."

Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas bei einem Rugbyspiel in London im März 2014

Getty Images Prinz Harry, Dezember 2004

Getty Images Cressida Bonas im März 2014

