Ärger um Prinz Harrys Biografie: Ghostwriter verteidigt ihn

John Joseph Moehringer setzt sich für Prinz Harry (38) ein. Der US-Amerikaner war als Schriftsteller und Ghostwriter für den Royal tätig. Aus seiner Feder stammt die kontroverse Biografie "Reserve". Doch die ersten Leser haben einen entschiedenen Kritikpunkt am Inhalt des Buches: Viele Geschichten seien ungenau oder entsprächen nicht den historischen Tatsachen. Doch John stellt sich hinter Harry und erklärt diese Ungenauigkeiten.

Auf seinem Twitter-Account teilt John ein Zitat aus Harrys Buch: "Was auch immer die Ursache sein mag – meine Erinnerung ist meine Erinnerung." Das erklärt, dass Harry in seinem Buch bereits betone, dass die Geschichten vor allem seine Sicht der Dinge widerspiegeln. Diese müsse aber nicht zwangsläufig den reinen Tatsachen entsprechen, viel eher sei das seine persönliche Wahrheit. Mit einem Zitat der Autorin Mary Karr untermauert John diese Aussage noch einmal: "Die Grenze zwischen Erinnerung und Tatsache ist fließend – zwischen Interpretation und Tatsache. Versehentliche Fehler dieser Art gibt es in Hülle und Fülle."

Den Lesern scheinen vor allem zwei Aspekte aufgefallen zu sein, die nicht passen können. Die Behauptung, Harry sei direkt mit König Heinrich VI. verwandt, könne unmöglich stimmen, denn dessen letzter Nachfahre starb kinderlos. Auch die Erzählung, Harrys Frau Meghan (41) habe ihrem Vater ein Flugticket von Mexiko nach London bei Air New Zealand gekauft, scheint verdreht zu sein. Denn Air New Zealand soll diese Strecke überhaupt nicht fliegen.

John Joseph Moehringer, Schriftsteller

Prinz Harry, britischer Royal

Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

