Cosimo Citiolo wollte Obst ins Dschungelcamp schmuggeln!

Cosimo Citiolo (41) sorgt schon vor dem Start für Ärger! Der Ex-Sommerhaus-Kandidat nimmt am diesjährigen Dschungelcamp teil – heute Abend ist es so weit und das Abenteuer beginnt. In den nächsten Wochen müssen die Bewohner auf ihren gewohnten Komfort und Luxus verzichten. Doch auch in Hinblick auf die Nahrungsaufnahme müssen sich die Camper einschränken. Doch damit scheint sich der Realitystar nicht abfinden zu wollen: Cosimo wollte Obst in den Dschungel schmuggeln!

Wie RTL berichtet, werden die Teilnehmer vor ihrem Einzug von den Rangern noch mal gründlich kontrolliert. Und siehe da – sie wurden fündig! Cosimo konnte offensichtlich nicht auf einen Apfel, eine Banane und Käse verzichten und versteckte seine Snacks in seiner Hose. "Ich finde es sehr gerecht, dass man ihn jetzt auch extra checkt", scherzte Lucas Cordalis (55). Der 41-Jährige nahm es gelassen und zeigte sich kooperativ.

Cosimos Freundin Nathalie Gaus vertreibt sich derweil die Zeit im Hotel und gönnte sich ein Glas Champagner. In ihrer Instagram-Story war zu sehen, wie die Influencerin mit Claudia Effenbergs (57) Begleitung Tim Mathé das tolle Wetter genießt.

Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Sänger

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Cosimo Citiolos Dschungelbegleitung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de