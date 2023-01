Fehde? Dieter Bohlen schießt erneut gegen Thomas Gottschalk!

Diese beiden können sich offenbar immer noch nicht leiden! In den vergangenen Monaten machte Dieter Bohlen (68) kein Geheimnis daraus, dass Thomas Gottschalk (72) nicht mehr zu seinen liebsten Menschen auf der Welt gehört. Auch nachdem der Moderator den Poptitan 2021 kurzerhand in der DSDS-Jury ersetzt hatte, ließ Bohlen kein gutes Haar an seinem TV-Kollegen. Jetzt legte Dieter nach und schoss erneut gegen Gottschalk!

Im Stern-Interview stichelte der 68-Jährige gegen die Wetten, dass...?-Legende: "Thomas ist keiner, der anderen ihren Erfolg gönnt". Diese Erfahrung habe Bohlen mit ihm selbst machen müssen. Jede seiner Begegnungen mit Gottschalk sei "immer komisch" gewesen. Klingt ganz so, als wäre Bohlen der Meinung, dass der 72-Jährige neidisch auf ihn – und deshalb unfreundlich ist.

Auch Gottschalk hat seine Meinung zu Bohlen – und die ist nicht gerade gut. Gegenüber Bild betonte der Lockenkopf 2021: "Dieter ist, wie er ist. Von Zuspiel hat er noch nichts gehört, die Tore schießt er oder keiner." Kurz davor hatte er auch in seiner Biografie über den DSDS-Chef gelästert.

ActionPress Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator von "Wetten, dass..?"

