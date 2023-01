"Verlässlich": Dieter Bohlen ist immer für seine Liebste da!

Was schätzt Carina Walz an ihrem Dieter Bohlen (68)? Der DSDS-Chefjuror und seine Liebste gehen nun schon seit über 17 Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Follower lassen sie im Netz immer wieder mit süßen Beiträgen an ihrer Liebe teilhaben und beweisen damit: Die Turteltauben sind auch nach so langer Zeit noch sehr happy. Jetzt verriet Dieter, dass er ein sehr verlässlicher Partner sei.

Im Interview mit RTL packte der 68-Jährige aus: "Carina schätzt an mir, dass ich clever bin und ein verlässlicher Partner. Ich bin kreuzloyal, mein ganzes Leben lang gewesen." Außerdem ergänzte der Musikproduzent, dass er zwar handwerklich unbegabt sei, sich für seine Liebste jedoch ins Zeug gelegt habe. "Vor zwei Tagen habe ich den Schrank von Carina repariert – aber nur, weil ich mir in dem Moment beweisen wollte, dass ich das hinkriege", meinte der Sechsfachvater.

Aber wie in jeder guten Partnerschaft gibt es auch bei Dieter und seiner Carina Dinge, die an dem anderen ein bisschen nerven. Lachend gab der Pop-Titan zu: "Geduld habe ich nicht erfunden. Ich bin zu emotional in manchen Sachen und möchte, dass jeder Dinge genauso ernst nimmt wie ich selbst. Ich weiß heute aber, dass ich das von den Leuten nicht erwarten kann."

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2022

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen mit seiner Freundin Carina

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Oktober 2022

