Prinz Harry bricht mit seinen Memoiren "Reserve" Rekorde!

Prinz Harry (38) gehört nun offenbar zu den erfolgreichsten Autoren weltweit! Vor einigen Wochen hatte der Sohn von König Charles III. (74) gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) für Schlagzeilen gesorgt – denn ihre Doku Harry & Meghan ging durch die Decke. Mit seinen Memoiren setzte der Wahlamerikaner jedoch noch einen drauf. Neben den krassen Differenzen mit seinem Bruder Prinz William (40) enthüllt der zweifache Papa in seinem Buch auch dunkle Details aus seinem Leben. Mit seiner Ehrlichkeit wird Harry belohnt – immerhin knackt "Reserve" sämtliche Rekorde!

Ebenso wie über seine Drogenvergangenheit oder die privateste Einblicke in sein Leben mit Meghan spricht Harry in "Reserve" auch über die Differenzen innerhalb der britischen Königsfamilie. Und das scheint eine Menge Royal-Fans weltweit brennend zu interessieren. Laut HollywoodLife hat Harry mit seinen Veröffentlichungen nämlich einen Rekord aufgestellt: Bereits am ersten Tag wurden mehr als 1,4 Millionen Exemplare verkauft – für Sachbücher sei das extrem selten.

"Soweit wir wissen, sind die einzigen Bücher, die sich am ersten Tag besser verkauft haben, die mit dem anderen Harry [Potter] in der Hauptrolle", scherzte Larry Finlay, der Verleger des Buches, im Zuge der Veröffentlichung gegenüber Hello!. Inzwischen soll Harry mit seinem Erfolgshit jedoch auch die Harry Potter-Bände überholt haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harrys Memoiren "Reserve"

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de