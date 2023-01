48 Stunden vor Tod: Billy Bush interviewt Lisa Marie Presley

Billy Bush spricht über das letzte Interview mit Lisa Marie Presley (✝54). Die Tochter des King of Rock and Roll verstarb vor zwei Tagen. Sie war aufgrund eines Herzinfarktes ins Krankenhaus gebracht worden. Doch die Bemühungen der Ärzte halfen nicht mehr. Bei den Golden Globes hatte die Sängerin Anfang der Woche ihren letzten Auftritt absolviert und wurde dort von Billy Bush interviewt. Der Moderator meldete sich nun zu Wort.

Der New Yorker erklärte gegenüber People, dass es ein schlimmes Gefühl sei, eines der letzten Interviews mit Lisa Marie geführt zu haben. "Es fühlt sich schrecklich an", sagte er. "Mein Herz fühlt sich schwer an und ich fühle mit jedem mit, der solche Schmerzen erleidet", führte der 51-Jährige weiter aus. Sie sei "eine sehr starke und liebevolle Frau" gewesen.

Ein Video von der Preisverleihung, welche weniger als 48 Stunden vor Lisa Maries Ableben stattfand, zeigt, dass sie bereits schwach war. In dem Clip von Extra TV sieht man, wie sie sich während des Interviews an den Arm ihres Freundes Jerry Schilling klammern musste. Außerdem sprach sie langsam und undeutlich, verschluckte die Worte bei der Beantwortung der Fragen und schien fast etwas zu lallen.

