So verbrachte Lisa Marie Presley (†54) ihre letzten Monate

Lisa Marie Presley (✝54) machte vor ihrem Tod eine schwere Zeit durch. Am 12. Januar wurde die tragische Nachricht publik, dass die Musikerin nach einem Herzinfarkt völlig unerwartet verstorben ist. Nur wenige Stunden zuvor war die Tochter von Elvis Presley (✝42) nach einem Zusammenbruch noch wiederbelebt worden. Nun kommen immer mehr Details ans Licht, wie schlecht es Lisa Marie vor ihrem plötzlichen Ableben ging...

Ein Insider aus dem Umfeld der 54-Jährigen erzählte nun gegenüber The U.S. Sun, dass sie sich nach dem Suizid ihres Sohnes Benjamin Keough im Jahr 2020 sehr zurückgezogen hatte: "In ihren letzten Jahren wurde sie von der Trauer um Ben geplagt, er war ihr Baby und verließ sich sehr auf sie. Als er starb, brach ihre Welt völlig zusammen." Laut der Quelle sei es für Lisa Marie überhaupt nicht leicht gewesen, mit dem schrecklichen Verlust zurechtzukommen. "Es fiel ihr so schwer, damit umzugehen, dass sie nach seinem Tod monatelang kaum das Haus verließ", meinte der Informant zu wissen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die "Dirty Laundry"-Interpretin noch ein Interview bei den Golden Globes gegeben. Doch während des Events habe Lisa Marie laut mehreren Medienberichten sehr schwach gewirkt. Das ist natürlich auch ihren Fans nicht entgangen. "Sie sieht ein wenig gebrechlich aus", hatte nur einer von vielen besorgten Usern unter einem YouTube-Clip ihres Auftritts kommentiert.

