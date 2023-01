Tod von Lisa Marie: Priscilla Presley kämpft mit Gesundheit!

Priscilla Presley will es nicht wahrhaben! Am Donnerstag wurde ihre Tochter Lisa Marie Presley (✝54) mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wenig später wurde bestätigt, dass die Musikerin im Alter von 54 Jahren verstorben ist. Das teilte Priscilla selbst einem Magazin mit. Medienberichten zufolge soll die Mutter der Sängerin nach dem tragischen Vorfall mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.

Wie The Mirror berichtet, soll die 77-Jährige nach dem Tod der Künstlerin "schockiert" und "am Boden zerstört" sein. Zudem soll die Ex-Frau der Rock 'n' Roll-Legende Elvis Presley (✝42) mit ihrer eigenen Gesundheit nach dem Verlust ihrer Tochter zu kämpfen haben. Auch in den vergangenen Jahren war die Gesundheit der Schauspielerin schon angeschlagen. So soll 2019 Hautkrebs bei ihr diagnostiziert worden sein. Eine Quelle sagte damals gegenüber Radar Online, dass sie sich einer Operation unterzogen habe, um den Krebs entfernen zu lassen. Bei dem Eingriff ist wohl krebsartiges Gewebe von ihrem Nasenrücken entfernt worden.

"Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist", sagte sie gegenüber People. Sie betonte dabei auch, dass ihre Tochter die leidenschaftlichste und stärkste Frau sei, die sie jemals gekannt habe.

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, September 2013

Getty Images Lisa Marie Presley und Priscilla Presley bei einer Zeremonie im Juni 2022 in Hollywood

Getty Images Priscilla Presley bei einem Event in Beverly Hills, Oktober 2018

