Regisseur: Liebe von Lisa Marie Presley und Michael war echt

Lisa Marie Presley (✝54) und Michael Jackson (✝50) haben sich wirklich geliebt! Die kürzlich verstorbene Sängerin und der King of Pop waren nur kurz ein Paar. Sie sollen sich in den frühen 90ern kennen und lieben gelernt haben. Kurz nach ihrer ersten Scheidung folgte dann 1994 die Hochzeit. Doch nach nur zwei Jahren zerbrach die Beziehung. Der Regisseur von Michaels Song "You Are Not Alone" erlebte die beiden als Paar und ist sicher: Lisa Marie und Michaels Liebe war echt!

Wayne Isham führte beim Musikvideo zu Michaels "You Are No Alone" Regie. In dem Clip spielte auch Lisa Marie mit, sodass er die Beziehung der beiden hautnah erlebte. "Sie hatten eine unschuldige, spielerische Beziehung, die ich für echt hielt", erklärt der Filmemacher People. Das habe dafür gesorgt, dass die Beziehung, die die beiden in dem Video darstellen, ebenso realistisch aussah. "Das Lachen und das Lächeln, das man sieht, ist der Spaß und der Humor von frisch Verheirateten", erinnert er sich.

Michael war allerdings nicht Lisa Maries einziger Ehemann. 1988 heiratete sie zuerst Danny Keough, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder bekam. Nach der Ehe mit dem Popstar folgte eine noch kürzere Ehe mit Hollywoodstar Nicolas Cage (59). Im Anschluss begab sie sich noch einmal mit Michael Lockwood vor den Altar. Diese Beziehung ging zehn Jahre später in die Brüche.

Getty Images Michael Jackson und Lisa Maire Presley in Budapest 1994

Getty Images Lisa Marie Presey und Michael Jackson, 1995

Getty Images Nicolas Cage und Lisa Marie Presley bei der Premiere von "Captain Corelli's Mandolin" 2001

