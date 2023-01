Wie süß! Kim Kardashian teilt Saint Wests Brief an Zahnfee

Kim Kardashian (42) ist stolz auf ihren kleinen Saint West (7). Die The Kardashians-Bekanntheit ist stolze Mama von vier Kindern – die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kanye West (45) teilt. Im Netz zeigt sich die Unternehmerin des Öfteren mit ihren Sprösslingen beim Blödsinn machen. Ihr ältester Sohn erreichte vor wenigen Tagen einen Meilenstein seiner Kindheit – und diesen teilte die Beauty jetzt stolz mit ihren Fans!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 42-Jährige Saints Brief an die Zahnfee, den er schrieb, nachdem er seinen ersten Zahn verloren hatte. Saint fragt darin, ob er statt Geld Credits für die Spieleapp Roblox haben könnte. Kim betitelte die Story: "Saint hat seinen ersten Zahn verloren!" Die Skims-Gründerin postete anschließend einen Schnappschuss davon, wie sie ihrem Kleinen als Zahnfee antwortet. Später teilte sie einen Clip vom Zimmer ihres Sohnes, das voll von goldenem Glitzer und Glitter war. "Die Zahnfee war hier", schrieb sie dazu.

Trotz des besonderen Moments fehlte jede Spur ihres Ex-Mannes Kanye. Dieser soll kürzlich nur Monate nach der Scheidung von Kim neu geheiratet haben. Mit der "Yeezy"-Architektin Bianca Censori soll der Rapper eine private Zeremonie abgehalten haben.

Instagram / kimkardashian Brief von Saint West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West, 2021

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

