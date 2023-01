Sonny Loops ist nach der Trennung direkt nach Köln gezogen!

Sonny Loops krempelt ihr Leben um! Vor ein paar Tagen gab die YouTuberin überraschend die Trennung von ihrem Langzeitfreund Marcel Scorpion bekannt. Das Liebes-Aus der beiden habe sich in den vergangenen Monaten mehr oder weniger angebahnt – die Entscheidung sei einvernehmlich erfolgt. Doch bei der Influencerin hat sich nicht nur der Beziehungsstatus geändert, sondern auch die Adresse: Die Berlinerin hat ihre Heimat verlassen, um nach Köln zu ziehen!

Auf YouTube gab Sonny ihrer Community jetzt ein Life-Update: "Ich ziehe um – ich bin umgezogen, besser gesagt. [...] Ich bin nicht nur umgezogen, ich bin auch in eine komplett andere Stadt gezogen. Und zwar ist das Köln! [...] Das ist alles mindestens genauso überwältigend für mich, wie es für euch ist. Das ist eine absolute Kurzschlussentscheidung gewesen." Weiter betonte die 28-Jährige: "Es ist absolut Schicksal meiner Meinung nach gewesen – das Universum ist gerade mega auf meiner Seite und hat mir so viele Zeichen gesendet."

Aber wieso ausgerechnet Köln? Fragt sich bestimmt der eine oder andere Fan. "Für mich wäre es absolut keine Option gewesen, nach der Trennung in Berlin zu bleiben, weil ich die ganze Zeit schon darüber nachgedacht habe, dass ich nach Köln will. Ich habe auch mit Marcel darüber geredet – aber es gab halt superviele Dinge, die ihn in Berlin halten", verrät Sonny. "Aber ich wusste einfach, mein Herz will nach Köln! Hier sind viele meiner Freunde. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt mal meine Kölner Bubble um mich herum haben kann. Dass ich das mal ausprobieren kann. Im Endeffekt ist das Leben so kurz..."

Anzeige

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, Webstar

Anzeige

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

Anzeige

Instagram / sonnyloops Marcel Scorpion und Sonny Loops, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de