Trotz Schlaganfall: Wollen Coupleontour ein weiteres Kind?

Planen Vanessa und Ina von Coupleontour etwa schon den nächsten Nachwuchs? Im vergangenen Juli durfte das lesbische Pärchen seine erste gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen, der sie den Namen Olivia gaben. Doch die Geburt ihres Babys wurde von einem schweren Schicksalsschlag überschattet: Ina erlitt einen Schlaganfall und kämpft sich seitdem zurück ins Leben. Nun verrieten Ina und Nessi, ob sie sich dennoch ein weiteres Kind wünschen.

In ihrer Instagram-Story veranstalteten die TikTok-Stars nun eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Dabei interessierte sich ein User besonders für die Zukunftspläne des Paares. "Eigentlich ja, aber durch die Situation momentan eher nein", begann Nessi zu berichten, bevor ihr ihre Frau beipflichtete: "Also momentan geht es halt einfach um meine Gesundheit und man kann sich jetzt nicht mit dem Nachwuchs beschäftigen". Den beiden Webstars nach zu urteilen, sei dies im Moment einfach unangebracht. Die Influencerin fügte hinzu, dass sie sich irgendwann aber schon Geschwister für Livi wünschen würde. "Ich würde sagen, das wird die Zeit zeigen", fand Ina erneut klare Worte.

Seit ihrem Schlaganfall hat sich Ina nur wenige Male bei den Fans eigenständig zu Wort gemeldet. Dass die Blondine sich so offen in der Story äußert, stellt demnach eine große Besonderheit dar. "Für mich ist Stories drehen noch so schwer und total anstrengend. Also bitte nicht böse sein, aber es ist für mich eine Übung", schilderte sie.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi mit ihrer kleinen Tochter Olivia

Instagram / coupleontour Coupleontour- Vanessa und Ina freuen sich, nach Inas Schlaganfall Weihnachten zusammen zu verbringen

Instagram / coupleontour Coupleontour- Ina und Nessi freuen sich über ihren Hauskauf

