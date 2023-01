Im Netz: Darum zeigt Sara Kulka Gesichter ihrer Kids nicht

Sie schützt ihre Kinder! Ex-GNTM-Kandidatin Sara Kulka (32) gibt ihren Fans gerne Einblicke in den Alltag mit ihren Kids. Nun äußert ihre neunjährige Tochter Matilda, dass sie sich auch online zeigen möchte. Für die Zweifach-Mama kommt das aber nicht infrage. Ganz bewusst zeigt sie die Gesichter ihrer Mädels nicht. Promiflash verrät Sara jetzt, warum sie ihre Töchter nicht unzensiert im Netz präsentiert.

Nachnamen, private Daten und Gesichter – das alles gehöre für die 32-Jährige nicht ins Internet. Sie verstehe die Stars nicht, die die Privatsphäre ihrer Kinder nicht schützen. "Es gibt auch kranke Menschen, die eben nicht so nette Gedanken haben", erzählt die Beauty im Gespräch mit Promiflash. Sie habe aber selbst mitbekommen, wie gefragt Kinder im Medien-Business sind. Zahlreiche Jobs habe sie abgelehnt, weil die Kooperationspartner ihre Kinder unzensiert zeigen wollten: "Das ist es mir nicht wert."

Auch vor gemeinen Kommentaren möchte die Influencerin ihre Sprösslinge so schützen: "Stell dir vor, dein Kind kann die Kommentare lesen!" Zwar wäre es für sie in Ordnung, wenn ihre älteste Tochter mit 13 Jahren selbst auf TikTok durchstartet, aber das nur in Absprache mit der Mama und mit verstecktem Gesicht. Matilda und Annabell sollen dann mit 16 vielleicht selbst entscheiden dürfen, wie sie sich der Öffentlichkeit zeigen. Da sei sich Sara aber noch nicht sicher.

