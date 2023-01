Nach Tag drei: Das sagt Filip Pavlovic zum Dschungelcamp

Filip Pavlovic (28) hat das TV-Abenteuer bereits erfolgreich hinter sich gebracht – sogar schon zwei Mal. In der Dschungelshow 2021 hatte sich der Ex-Bachelorette-Kandidat ein Ticket für das Dschungelcamp gesichert. Ein Jahr später ging es für ihn dann nach Südafrika. Dort ergatterte er die begehrte Dschungelkrone, um die gerade im australischen Urwald wieder mit allen Mitteln gekämpft wird. Das sagt Filip zu den ersten Folgen des diesjährigen Dschungelcamps!

In einem Interview mit Punkt 6 berichtet der Reality-Star, dass er die diesjährige Ausgabe des Formats bisher "sehr aufregend" finde. "Ich hätte nicht gedacht, dass es nach drei Tagen schon so viel Gesprächsstoff geben wird", gibt er zu. Insbesondere die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) polarisiert in diesem Jahr und sorge laut dem noch amtierenden Dschungelkönig für viel Gesprächsstoff. Filip hat jedoch eine klare Meinung zu dem aufbrausenden Model: "Das Dschungelcamp braucht solche Leute wie Tessa."

Promiflash hakte bei dem gebürtigen Hamburger noch vor dem Startschuss nach, wer seiner Meinung nach den diesjährigen Sieg verdient hätte. "Ich gönne es der Person, die wirklich am meisten dafür tut. Es gibt ja auch viele Leute, die Prüfungen ablehnen oder gar keinen Bock drauf haben", äußerte er sich. "Es soll auf jeden Fall jemand gewinnen, der jede Prüfung durchzieht und alles gibt. Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden – die Entscheidung liegt bei den Zuschauern", fügte er hinzu.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelcamp-Sieger 2022

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

