Schwangere Molly-Mae Hague ist unzufrieden mit ihrem Körper!

Molly-Mae Hague (23) fühlt sich nicht mehr ganz so wohl in ihrer Haut. Die einstige Love Island-Kandidatin und Tommy Fury hatten im vergangenen September bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Über die Schwangerschaft hält die Blondine ihre Follower stets auf dem Laufenden – auch über die negativen Seiten spricht sie mit ihrer Community: Molly-Mae klagt jetzt über Dehnungsstreifen und ihr geschwollenes Gesicht.

In einem YouTube-Video zeigte sich die Influencerin nun besonders offen: Sie sprach über ihre Komplexe, die sie während der Schwangerschaft entwickelt habe. So erklärte sie, dass sie kurz vor der Entbindung stehe, aber total unzufrieden mit ihrem Körper sei. Durch das Wachstum ihres Bauches habe die 23-Jährige viele Dehnungsstreifen bekommen und auch ihr Gesicht sei angeschwollen. "Ich habe das Gefühl, dass es mir in den letzten Wochen wirklich schwergefallen ist, mein Gesicht anzuschauen. Ich habe das Gefühl, dass es geschwollen ist", gab die Britin zu.

Allgemein ist die Schwangerschaft nicht ganz komplikationsfrei verlaufen: Molly-Mae hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Seit meiner Babyparty bin ich Mitglied im 'Ich-fühle-mich-krank'-Club, daher die Ruhe", hatte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story vor wenigen Wochen erzählt.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihr Partner Tommy Fury

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juni 2022 in Italien

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague während ihrer Schwangerschaft

