Sonny Loops fühlt sich nach Trennung "extrem erleichtert"

Sonny Loops hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Youtuberin gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie sich von ihrem Freund Marcel Scorpion nach sechs Jahren Beziehung getrennt hat. Die beiden sind allerdings im Guten auseinandergegangen – von Drama keine Spur. Mittlerweile ist die 28-Jährige schon nach Köln gezogen. Jetzt gibt die Netz-Bekanntheit zu: Sonny geht es nach der Trennung sogar ganz gut!

In ihrem neuesten YouTube-Video verrät sie einige Details zu dem Liebes-Aus. "Ihr merkt auch schon, ich bin nicht traurig, eher im Gegenteil. Ich fühle mich extrem erleichtert und irgendwie auch bereichert", stellt sie direkt zu Anfang klar. Marcel und sie haben sich schlichtweg auseinandergelebt und beide bemerkt, dass es für eine Beziehung nicht mehr reiche: "Es hat einfach nicht mehr gepasst und das war komplett dem zu verschulden, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben."

Obwohl sie schon öfter in ihrer Beziehung an einem Tiefpunkt gewesen sind, wollten sie für ihre Liebe kämpfen und diese nicht leichtfertig über den Haufen werfen. Jetzt sind sie jedoch beide bereit für ein neues Kapitel in ihrem Leben. "Ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben – oder wir – wo wir das einfach nicht mehr weitermachen wollen. Was nicht bedeutet, dass wir böse auseinandergegangen sind, wir haben noch ganz normal miteinander geredet", erklärt Sonny weiter.

Marcel Scorpion und Sonny Loops

Marcel Scorpion und Sonny Loops

Sonny Loops

