Lisa Marie Presleys Tod: Das passiert mit Vater Elvis' Haus

Wie geht es mit Lisa Marie Presleys geerbtem Grundbesitz weiter? Die Sängerin starb vor wenigen Tagen im Alter von nur 54 Jahren. Kurz zuvor war sie wegen des Verdachts auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hinterlässt ihre Mutter Priscilla und drei Töchter. Ihr Sohn Benjamin hatte sich 2020 das Leben genommen. Ihr Vater, die Musik-Ikone Elvis (✝42), starb bereits 1977. Von diesem hatte Lisa damals sein Anwesen Graceland geerbt. Doch was passiert damit jetzt?

Wie ein Vertreter des Hauses gegenüber People bestätigte, gehe dieses nach Lisas Tod in den Besitz ihrer Töchter Riley (33), Harper (14) und Finley (14) über. Das Anwesen, auf dem einst ihr Vater gelebt hatte, wurde ihr im Alter von nur neun Jahren treuhänderisch überlassen. Mit ihrem 25. Geburtstag wurde der Treuhandvertrag 1993 aufgelöst, somit war sie alleinige Eigentümerin. Lisa gründete dann den sogenannten Elvis Presley Trust, um Graceland gemeinsam mit ihrer Mutter und der National Bank of Commerce zu verwalten. Heute werden dort verschiedene Führungen angeboten. Man kann auf dem Gelände in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee aber auch übernachten oder Events veranstalten.

Darüber hinaus soll Lisa auch auf Graceland beigesetzt werden. Wie Radar Online unter Berufung auf Insider berichtete, hatte sie gegenüber ihrer Familie den Wunsch geäußert, im Meditationsgarten des Anwesens beerdigt zu werden. Für Sonntag, den 22. Januar, ist auf dem Grundstück ein öffentlicher Gedenkgottesdienst angesetzt, wie People mitteilte.

Anzeige

Getty Images George W. Bush, Junichiro Koizumi, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Laura Bush 2006

Anzeige

MEGA Elvis Presleys ehemaliges Wohnhaus Graceland

Anzeige

MEGA Elvis Presleys Grab in Graceland, Memphis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de