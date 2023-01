Lisa Marie Presley wird mit öffentlicher Trauerfeier geehrt

Lisa Marie Presley (✝54) wird würdevoll verabschiedet. Am vergangenen Donnerstag wurde die Tochter von Elvis Presley (✝42) mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht. Wie ihre Mutter Priscilla nur wenig später einem Magazin mitteilte, starb die Musikerin kurz darauf im Alter von gerade einmal 54 Jahren. Nun wird der Sängerin die letzte Ehre zuteil: Am kommenden Sonntag wird Lisa Marie mit einem öffentlichen Gedenkgottesdienst in Graceland geehrt.

Das bestätigte jetzt ein Vertreter ihrer Tochter Riley (33) gegenüber People: "Riley, Harper, Finley und Priscilla sind dankbar für die Unterstützung, die Glückwünsche und die vielen Liebesbekundungen zu Ehren ihrer geliebten Lisa Marie. Ein öffentlicher Gedenkgottesdienst wurde für Sonntag, den 22. Januar, um 9:00 Uhr auf dem Rasen von Graceland in Memphis arrangiert."

Wie Radar Online bereits berichtete, soll Lisa Marie daraufhin neben ihrem Papa Elvis und ihrem Sohn Benjamin in Graceland beigesetzt werden. Insidern zufolge hatte die Musikerin gegenüber ihrer Familie den Wunsch geäußert, im Meditationsgarten im Haus ihres Vaters in Memphis beerdigt zu werden, der mittlerweile eine berühmte Touristenattraktion ist.

