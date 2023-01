Prinz William bei erstem Charity-Event nach Harrys "Reserve"

Ihm ist es nicht anzusehen! Prinz William (40) kam in den Memoiren seines Bruders Prinz Harry (38) nicht gut weg. Der Prinz von Wales ist in dem Verkaufsschlager "Reserve" 358 Mal namentlich vertreten – und wird dabei eher in ein negatives Licht gerückt. Ganz professionell scheint er sich von den Enthüllungen aber nichts anmerken lassen zu wollen – auf einer Charity-Veranstaltung strahlte Prinz William jetzt über das ganze Gesicht in die Kameras!

Bei einem Event der britischen Wohltätigkeitsorganisation "Together as One" ging der 40-Jährige seinen royalen Pflichten nach. Zusammen mit minderbemittelten Kindern kochte er ein gesundes und kostengünstiges Gericht. Auf den Fotos, die The Sun vorliegen, lächelte er dabei fröhlich – bekleidet mit einer königsblauen Schürze. Dass er die letzten Wochen wegen der Biografie seines Bruders durchweg in den Schlagzeilen stand, sah man dem Royal bei der Veranstaltung nicht an.

Bisher äußerte sich der britische Thronfolger nicht zu den Offenbarungen seines jüngeren Bruders. Seine Frau Kate (41) und er seien aber ganz und gar nicht begeistert darüber, dass Harry sie so schlecht darstellte. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, finde William viele der Anschuldigungen wohl "wahnhaft" und "verrückt". Dass er Geheimnisse des Palastes so offen ausplaudert, sei für den Royal zudem der größte Verrat.

Getty Images Prinz Harrys Buch "Reserve"

Getty Images / Daniel Leavl-Olivas Prinz William und Prinz Harry

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2022

