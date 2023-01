Sänger Peter Andre kritisiert Prinz Harrys Buch "Reserve"

Prinz Harry (38) plaudert ganz schön aus dem Nähkästchen. Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" haben der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) einiges zu sagen gehabt. Den großen Knall gab es nun jedoch mit Harrys Memoiren. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld. Insbesondere sein Bruder Prinz William (40) und sein Vater König Charles (74) bekommen ihr Fett weg. Der britische Sänger Peter Andre (49) kann nicht nachvollziehen, dass Harry seiner Familie so in den Rücken fällt!

"Es stimmt mich traurig, all diese Anschuldigungen zu lesen", äußerte sich der "Mysterious Girl"-Interpret in seiner Kolumne im New Magazine. Er gehe davon aus, dass der Rotschopf durchaus einige Dinge ehrlich so meint, die er schreibt und er zudem traumatisiert sei. "Aber seine Familie ständig den Wölfen zum Fraß vorwerfen, finde ich nicht gut. Insbesondere nach dem Tod von der Königin und Prinz Philip (✝99)", ärgerte sich Peter. "Es gibt andere Wege, mit einem Trauma umzugehen, als seine Familie öffentlich in den Dreck zu ziehen", fügte der Brite hinzu.

Wie Mirror zuvor berichtete, habe Harry seit dem Erscheinen seiner Memoiren "Reserve" und seinen TV-Interviews keinen Kontakt mehr zu seinem Vater und Bruder gehabt. Es sollen weder Telefongespräche stattgefunden haben noch seien Textnachrichten oder E-Mails ausgetauscht worden.

Getty Images Peter Andre bei den National Television Awards 2018 in London

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

