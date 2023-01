In neuer Serie: Nicole Kidman und Zac Efron knutschen innig

Nicole Kidman (55) und Zac Efron (35) kommen sich ziemlich nah. Die beiden Hollywoodstars standen 2012 zum ersten Mal für den Film "The Paperboy" gemeinsam vor der Kamera. In dem Thriller spielten sie an der Seite von Matthew McConaughey (53) und John Cusack (56) die Hauptrollen. Jetzt führt die neue Netflix-Serie "A Family Affair" die beiden wieder zusammen. Und die ersten Ausschnitten des Formates zeigen Zac und Nicole bereits in einer innigen Knutsch-Szene.

Netflix veröffentlichte ein Video mit einem Zusammenschnitt der diesjährigen Highlights. Mit dabei sind auch die ersten Szenen aus "A Family Affair". Einer der Ausschnitte zeigt Zac, der Nicole in einer pikanten Szene gegen die Wand drückt und sie dann leidenschaftlich küsst. Der Baywatch-Darsteller soll in die Rolle eines Filmbosses schlüpfen, der der Mutter der Hauptprotagonistin sehr nahekommt. Diese wird von Joey King (23) gespielt. Die reagiert in der Szene derart schockiert auf den Anblick ihrer Mutter mit diesem jungen Mann, dass sie gegen den Türrahmen läuft.

Außerdem zu sehen ist Zacs beeindruckender Bizeps. Den legte er sich für den Streifen "The Iron Claw" zu. Darin spielt er den Wrestler Kevin von Erich und in Vorbereitung auf seine Rolle trainierte er entsprechend fleißig. Am Set wurde der 35-Jährige dann aber weniger für seine Muskeln bewundert, als für seinen Look ausgelacht: Er trug nämlich eine Perücke mit blondem Topfschnitt.

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw""

