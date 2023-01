Ireland Baldwin ehrlich im Netz: "Schwangerschaft ist hart"

Ireland Baldwin (27) öffnet sich in Hinblick auf ein sensibles Thema. Die Tochter von Kim Basinger (69) und Alec Baldwin (64) machte im Dezember vergangenen Jahres tolle Neuigkeiten öffentlich: Sie und ihr Partner RAC werden zum ersten Mal Eltern. Die Freude ist natürlich riesengroß – jedoch begleiten das Model in dieser Zeit auch Sorgen. Ireland erzählte nun, dass ihre Schwangerschaft sie vor einige Herausforderungen stellt.

"Schwangerschaft ist hart. Es verlangt dir so viel ab. Dafür war ich nicht bereit", schrieb die 27-Jährige auf Instagram in einem emotionalen Post und ergänzte: "Ich habe unterschätzt, wie schwer eine Schwangerschaft für meinen Geist und meinen Körper sein würde." Es sei schwer für sie gewesen, sich an die Veränderungen zu gewöhnen. Auch mental sei die Schwangerschaft eine extrem große Herausforderung.

Ireland teilte diese Gedanken vor allem, um anderen Frauen Mut zu machen, die womöglich mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. "Du bist nicht alleine, wenn es dir genau so geht [...] Es ist in Ordnung, gleichzeitig glücklich und traurig zu sein", schrieb sie zu ihrem Post.

Instagram / irelandirelandireland RAC und Ireland Baldwin

Getty Images Ireland und Alec Baldwin

Instagram / rac Ireland Baldwin mit ihrem Partner RAC

