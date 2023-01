Lisa Marie Presleys Tochter Riley Keough kannte auch Armut!

Riley Keough (33) wuchs zwischen zwei Welten auf! Die Schauspielerin ist die Tochter von Lisa Marie Presley (✝54) und deren erstem Ehemann Danny Keough. Neben der "Mad Max: Fury Road"-Darstellerin hatte das Paar noch einen jüngeren Sohn, der sich tragischerweise 2020 das Leben nahm. Die Sängerin und Mutter Lisa Marie verstarb vergangene Woche, nachdem sie zwei Herzinfarkte erlitten hatte. Riley hatte auch vorher bereits ein nicht unbedingt einfaches Leben geführt.

Die 33-Jährige hatte schon in einem älteren Interview mit The Guardian erklärt, dass ihre Eltern sehr unterschiedliche Leben geführt hatten: "Ich bin mit meiner Mutter sehr privilegiert aufgewachsen, aber mein Vater hat nicht so gelebt. Und ich denke, dass es hilfreich war, beide Seiten kennenzulernen." Der Musiker Danny habe nicht so annähernd so luxuriös gelebt wie Lisa Marie. "Mein Vater hatte Matratzen auf dem Boden seiner Wohnungen. Er lebte in Hütten und Wohnwagenparks. Er hatte einfach nicht viel Geld", verriet Riley.

Die Verstorbene hatte nach den beiden Kindern aus erster Ehe im Jahr 2008 mit ihrem vierten Ehemann Zwillinge bekommen. Seit dem Tod ihrer Mutter sollen die 14-jährigen Mädchen die meiste Zeit bei ihrer Oma Priscilla Presley in Los Angeles verbracht haben. Auch die erwachsene Schwester Riley sorge sich um die beiden.

Getty Images Riley Keough, September 2022

Getty Images Riley Keough, Juni 2022

HOLLYWOOD PIX / ActionPress Lisa Marie Presley und ihr erster Ehemann Danny Keough, 1991

