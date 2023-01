Nach Krebsheilung: Jane Fonda gibt Tipps für gute Gesundheit

Das tut sie für ihre Gesundheit! Jane Fonda (85) wurde im September vergangenen Jahres zum dritten Mal eine Krebsdiagnose gestellt. Wenige Monate später gab es dann aber gute Nachrichten von ihr: Sie konnte die Chemotherapie wieder absetzten. Anfang des Jahres zeigte sich die Hollywood-Bekanntheit dann wieder bei einem Event auf dem roten Teppich. Jetzt verriet Jane, was ihr Geheimnis ist, um sich fit zu halten.

"Bewegung ist nicht nur wichtig, sie ist ein Segen", schrieb die Schauspielerin unter einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Damit wolle sie darauf aufmerksam machen, dass Bewegung extrem wichtig für die Gesundheit ist. Auch wenn die optimale Schritt-Anzahl am Tag 10.000 sei, würde sie diese selber nicht schaffen. Dennoch setze sie sich selber ein Ziel von 5.000 Schritten am Tag und appellierte auch an ihre Fans, wenigstens kleine Herausforderungen zu meistern, anstatt gar keine.

In einem Interview mit Entertainment Tonight fand Jane im vergangenen Dezember bezüglich ihrer Krebserkrankung starke Worte: "Ich habe keine Angst zu gehen, ich bin bereit, ich hatte ein tolles Leben. Nicht, dass ich gehen möchte, aber ich bin mir bewusst, dass es eher früher als später sein wird." Sollte sich das Ende ihres Lebens nähern, sei sie bereit.

