154.000-Dollar-Ring: Disst Kanye West damit Kim Kardashian?

Er kann es wohl einfach nicht lassen! Vor Kurzem wurde publik, dass Rapper und Skandal-Nudel Kanye West (45) die Designerin Bianca Censori geheiratet hat. Seine neue Ehefrau ist für seine Schuhmarke "Yeezy" tätig und somit schon seit längerer Zeit mehr oder weniger präsent in Kanyes Leben. Um die Heirat zu besiegeln, gab der Musiker viel Geld für Eheringe aus – und zwar deutlich mehr als für die Ringe aus der Ehe mit Ex Kim Kardashian (42). Wollte Kanye mit dieser Geste Kim etwa eine Lektion erteilen?

Wie The Sun berichtet, habe der Rapper sage und schreibe 154.000 US-Dollar für seinen eigenen Ring ausgegeben – der Ring seiner neuen Frau sei in diesem Preis noch nicht einmal inbegriffen. "Kanyes neues Hochzeitsband ist um einiges extravaganter und teurer als sein vorheriger Ring aus seiner Ehe mit Kim Kardashian," heißt es. Sein Ring bestehe aus einem Drei-Karat-Diamanten-Set auf einem Platinband, was den Klunker jeden einzelnen Dollar wert sein lasse.

Im Weiteren schreibt das Magazin: "Kanyes Ehe mit Bianca ist streng genommen nicht legal, da das Paar nie ein Ehe-Zertifikat erhalten hat. Durch die teuren Eheringe beschließt das Paar, Traditionen zu brechen und ein auffälliger Ring soll dazu beitragen, deren Bindung zueinander zu beweisen." Damit seien die teuren Klunker kein Diss gegen Kim, sondern ein Treue-Symbol zwischen Kanye und Bianca.

Getty Images Kanye West bei einer Fashionshow in Paris, 2014

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

