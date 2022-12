Teuerstes Jahr: So viel kosteten Prinzessin Kates Outfits!

Prinzessin Kate (40) hat für ein atemberaubendes Jahr gesorgt! 2022 glänzte die Frau von Prinz William (40) auf zahlreichen Events. Egal ob in glamourösen Abendgarderoben oder in sportlichen Outfits – die dreifache Mutter begeisterte die Fans weltweit. Der Wert der Kleidung der Prinzessin von Wales stieg in den vorherigen zwölf Monaten sprunghaft an, da sie zu ihren regelmäßigen königlichen Auftritten und Auslandsreisen zurückkehrte. Für das Königshaus soll es sogar das teuerste Jahr in Sachen Outfits gewesen sein!

Wie Daily Mail berichtet, soll Kate neue Kleidung im Wert von rund 200.000 Euro getragen haben, darunter eine Reihe von Ballkleidern und glitzernden Juwelen für königliche Auftritte. Damit übertrifft sie offenbar das Jahr 2017, in welchem sie rund 135.000 Euro für neue Outfits ausgegeben hatte. Ihr teuerstes Outfit trug sie bei der Premiere von "Top Gun: Maverick", wo sie einen atemberaubenden Auftritt in einem eleganten schwarzen Kleid im Wert von 2.270 Euro mit Juwelen von über 11.000 Euro hinlegte.

Die künftige Königin hatte jedoch auch weiterhin einige ihrer älteren Lieblingsstücke wiederverwendet, unter anderem auch Teile aus Geschäften wie Zara und Mango. Außerdem soll Kate sich für den Earthshot Prize im Dezember ein grünes Kleid nur ausgeliehen haben.

Herzogin Kate im Mai 2022

Prinzessin Kate im Dezember 2022

Prinzessin Kate und Prinz William bei The Earthshot Prize 2022

