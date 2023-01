Ticket für letztes Messi-Ronaldo-Duell kostete 2,5 Millionen

Das wohl teuerste Ticket für ein Fußballmatch wurde an den Mann gebracht. Kurz nach der Fußball-WM in Katar wechselte Cristiano Ronaldo (37) von Manchester United zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Bisher musste der Portugiese allerdings auf sein Debüt für den Verein warten. Aufgrund zu vieler ausländischer Spieler in der Mannschaft musste erst einmal Platz für Cristiano geschaffen werden. Am Donnerstag wird der Superstar erstmals für Al-Nassr auf dem Platz stehen – ausgerechnet gegen seinen Erzrivalen Lionel Messi (35).

Die Tickets für das womöglich letzte Duell der beiden Giganten waren heiß begehrt. Eine ganz besondere VIP-Karte erzielte sogar einen Rekordpreis: Der saudische Immobilien-Magnat Mushref al-Ghamdi ersteigerte ein VIP-Ticket für ganze 2,5 Millionen Euro. Laut AFP sind in der Karte auch zahlreiche Sonderrechte mit inbegriffen. Mushref hat beispielsweise Zutritt zu den Umkleidekabinen und darf Fotos mit den Profis machen. Der Erlös der Ticket-Auktion soll an eine nationale Hilfskampagne gespendet werden.

Die Mannschaft von Paris Saint-Germain rund um Lionel trifft am Donnerstag im Riyadh Season Cup auf eine Auswahl der beiden saudischen Klubs Al-Nassr und Al-Hilal. Cristiano soll das Team an diesem Tag als Kapitän auf den Platz führen. Der Ex-Star von Real Madrid und Lionel trafen zuletzt im Dezember 2020 aufeinander.

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, Januar 2012

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bei der FIFA-Weltfußballer des Jahres-Wahl 2017 in London

Anzeige

Getty Images Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, Januar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de