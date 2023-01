Bibi-Bleibe adé: Julian Claßen sucht neues Haus mit Tanja

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) wollen offenbar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen. Nachdem der YouTuber im Frühjahr 2021 die Trennung von seiner langjährigen Partnerin, Ehefrau und Geschäftspartnerin Bibi (29) bekannt gegeben hatte, kam er mit der einstigen Schwimmerin Tanja zusammen. Das Paar verbringt viel Zeit gemeinsam – Julian lebt aber noch in dem Haus, das er einst mit seiner Ex zusammen hat bauen lassen. Das soll sich nun ändern: Er ist nun auf der Suche nach einem neuen Liebesnest!

In seiner Instagram-Story filmte der Influencer ein Anwesen, das er und Tanja als Eigenheim in Betracht gezogen hatten: "Dieses Haus haben wir uns heute angeschaut, aber das ist es leider nicht geworden." Warum, ließ der zweifache Vater offen. Vom Stil her unterscheidet es sich deutlich von seiner jetzigen Bleibe. Während diese sehr schlicht und modern gehalten ist, wirkt das besichtigte Objekt eher klassisch.

Julian und Bibi hatten sich während ihrer Beziehung mehrere Immobilien zugelegt. Nach der Trennung haben sie diese aufgeteilt. "Es gibt kein böses Blut. Wir kommen alle miteinander klar", betonte der 29-Jährige im November auf Instagram.

Instagram / julienco_ Haus, das Julian Claßen und Tanja Makarić besichtigt haben

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

