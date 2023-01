Peter Kleins Hotel-Bekanntschaft: Wer ist Yvonne Woelke?

Mit ihr soll er seine Frau also betrogen haben! Am Freitag warf Iris Klein (55) ihrem Mann Peter vor, ihr fremdgegangen zu sein. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) befindet sich gerade als Begleitung von Dschungelcamp-Kandidat und Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) in Australien. Im dortigen Versace-Hotel soll er laut seiner Frau eine Liebelei mit Djamila Rowes (55) Dschungel-Begleitung haben. Das ist Peters angebliche Romanze Yvonne Woelke (41)!

Als ausgebildete Schauspielerin, Model und Moderatorin ist die 41-Jährige schon seit einiger Zeit in der TV-Branche unterwegs. Ihre rund 43.800 Social-Media-Follower versorgt sie zudem regelmäßig mit heißen Fotos und Einblicken in ihren Alltag. Camperin Djamila lernte sie bei einem gemeinsamen Fotoshooting kennen. Auch das Erotik-Model Micaela Schäfer (39) zählt die Blondine zu ihren engsten Freundinnen.

Die Fremdgeh-Vorwürfe seien laut Yvonne falsch. Gegenüber VIP.de erklärte sie: "Ich habe nichts mit ihm und ich will auch nichts mit ihm haben." Ihrer Meinung nach sei Iris' Eifersucht das größte Problem. Peter soll im Hotel nur gutes von seiner Frau erzählen: "Wenn sie wüsste, wie er über sie redet... Sie würde alles zurücknehmen!"

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Jochen Zick /ActionPress Micaela Schäfer, Janina Youssefian und Yvonne Woelke auf der Fashion Week 2016

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis in Australien, 2023

