Wie lange sucht Rettungsteam nach vermisstem Julian Sands?

Die Rettungskräfte wollen die Suche nach Julian Sands (65) nicht aufgeben! Am Donnerstag kamen beunruhigende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Der "Warlock"-Darsteller war vor rund einer Woche nach einer Wanderung in der Nähe von Los Angeles nicht mehr aufgetaucht und schließlich als vermisst gemeldet worden. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gestaltet sich die Suche nach dem Schauspieler schwierig. Doch die Rettungskräfte wollen die Suche nach Julian fortführen!

Wie ein Sprecher der örtlichen Behörde nun gegenüber PA Media verlauten lässt, werden die Rettungskräfte die Suche nach dem vermissten Schauspieler nicht aufgeben. "Wir planen eine weitere Suche am Boden, sobald sich das Wetter bessert und es für unsere Bodenteams sicher ist", heißt es in einem Statement. Außerdem gäbe es "keine feste Frist" und "kein Datum", bis wann die Suchmannschaften ihre Bemühungen fortsetzen werden.

Grund zur Annahme, dass Julian Sands in Gefahr schweben könnte, gab vor allem sein Auto, das der 65-Jährige in den San Gabriel Mountains leer zurückgelassen hatte. Das berichtete Mirror im Zuge der beunruhigenden Vermisstenmeldung. Neben Helfern seien im Rahmen der Suchaktion auch Helikopter und Drohnen im Einsatz.

Julian Sands, TV-Darsteller

Der Schauspieler Julian Sands im Januar 2020 in Los Angeles

Julian Sands, Filmdarsteller

