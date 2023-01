Pamela Anderson war nur in Tommy Lee "wirklich verliebt"!

Pamela Anderson (55) ist ehrlich. Die TV-Persönlichkeit war vor allem durch ihre ikonischen Auftritte in Baywatch oder "Barb Wire" bekannt geworden. Außerdem war sie im Playboy zu sehen und gilt als das Sexsymbol der 90er. Die Kult-Blondine war wohl auch sehr beliebt bei den Männern. Insgesamt heiratete sie sogar viermal. So richtig verknallt war sie allerdings nur in ihren ersten Ehemann Tommy Lee (60).

Wie People berichtet, erinnert die 55-Jährige sich in ihren Memoiren "Love, Pamela", die am 31. Januar erscheinen, an ihre erste Ehe. "Meine Beziehung zu Tommy war vielleicht das einzige Mal, dass ich wirklich verliebt war", schreibt sie. Trotz der Liebe fand die Beziehung ein tragisches Ende. Der Musiker war seiner Frau gegenüber handgreiflich geworden und hatte deshalb Zeit im Gefängnis verbüßt. "Die Scheidung von Tommy war der härteste, tiefste und schwierigste Punkt in meinem Leben", meint Pamela in ihrem Buch.

Offenbar hatte es sogar eine Zeit gegeben, in der die Hollywood-Bekanntheit ihren Ex-Mann zurückgewinnen wollte. Ein Insider meinte gegenüber Radar Online, dass Pamela dem Vater ihrer Söhne ihr Herz ausgeschüttet und von einer Zukunft gesprochen habe, in der sie "gemeinsam alt werden" würden. Die Blondine soll "um der Kinder willen" darum gefleht haben, wieder zueinanderzufinden. Tommy war anscheinend nicht daran interessiert gewesen.

Getty Images Pamela Anderson, März 2023

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, 2005

Getty Images Brandon Lee, Pamela Anderson and Dylan Lee bei Fashion-Show im Februar 2016

