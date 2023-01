Nach Australian-Open-Pleite: Beendet Nick Kyrgios Karriere?

Nick Kyrgios (27) musste zuletzt einen herben Rückschlag einstecken. Wegen einer Zyste am Meniskus musste der Tennisspieler einen Tag vor Beginn des Turniers spontan seine Teilnahme an den Australian Open absagen. Um eine Verschlimmerung der Verletzung zu verhindern, musste er von einem der wichtigsten Turniere seines Lebens zurücktreten und zeigte sich darüber sichtlich enttäuscht. Aber bedeutet das gleich das Ende von Nicks Karriere?

Seine Freundin Costeen Hatzi wurde nun von Daily Telegraph nach der sportlichen Zukunft ihres Partners gefragt: "Als ich ihn traf, war er sich nicht sicher, wie viele Jahre er noch spielen würde. Aber jetzt, da er so ein tolles Jahr hatte, denke ich, dass er dem Sport noch ein bisschen erhalten bleibt", erklärte sie daraufhin. Die Influencerin unterstützt ihren Liebsten immer tatkräftig bei seinen Matches: "Hoffentlich hat er noch ein paar Jahre vor sich, denn ich liebe es ihm beim Spielen zuzusehen, und so viele andere Leute auch, also glaube ich nicht, dass es jetzt schon zu Ende ist".

Nick ist jedoch nicht ganz unumstritten – wegen seiner Wutausbrüche auf dem Court steht er immer wieder in der Kritik und musste schon oft hohe Strafen zahlen. Das findet Costeen "unfair": "Abseits des Platzes ist er das komplette Gegenteil, er ist so freundlich, so fürsorglich, er verliert nur auf dem Platz die Fassung, weil er so leidenschaftlich spielt und gewinnen will und Emotionen zeigt", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Costeen Hatzi, Tennisstar und Influencerin

Anzeige

Getty Images Nick Kyrgios, Tennisstar

Anzeige

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Costeen Hatzi im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de