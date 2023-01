Vor Alecs Gerichtsprozess: Hilaria Baldwin fleht um Ruhe!

Sie hat genug! Hilaria Baldwin (39), die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (64), nimmt der Trubel um ihren Mann sehr mit. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass dieser sich für den tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set seines Films "Rust" gerichtlich verantworten muss. Alec, aber auch seine Frau und Kinder werden seitdem tagein, tagaus von der Presse und von Paparazzi belagert. Hilaria fleht nun, ihre Familie in Ruhe zu lassen!

Auf Instagram appelliert die 39-Jährige in einem Video an die Paparazzi: "Versteht, dass wir sieben Kinder haben. Auf einem menschlichen Level wisst ihr genau, dass ich euch gar nichts sagen werde. Ihr wisst das. Also bitte, lasst meine Familie in Frieden und lasst die Sache sich entwickeln." Zudem schildert die Unternehmerin: "[Meine Kinder] haben mich gefragt: 'Mami, was machen diese Leute?' Als Mutter ist es sehr schwierig, zu erklären, was da gerade passiert."

Die Brünette betont im Weiteren ein zweites Mal, dass ihre Familie den Paparazzi sowieso keine weitere Auskunft über Alecs bevorstehenden Gerichtstermin geben würde. In den sozialen Medien sprechen viele User ihren Support aus. "Ich bin kein Fan von dir, aber du bist nicht schuldig und du solltest auch nicht angeklagt werden," lautet ein Kommentar. Ein weiterer Social-Media-Nutzer schreibt: "Du wirst freigesprochen. Bitte um eine Jury, auf keinen Fall werden zwölf Leute zustimmen, dich zu verurteilen. Auf keinen Fall."

Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Hilaria Baldwin im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im August 2010

Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de