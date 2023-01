Aus diesem Grund datet Lucy Hale am liebsten ältere Männer

Sie mag keine Spielchen! Lucy Hale (33) ist mit Pretty Little Liars der internationale Durchbruch gelungen. Nach dem Ende der Hit-Show hätte es für die Schauspielerin nicht besser laufen können. In den letzten Jahren spielte sie in einigen Romanzen die Hauptrolle. Bei ihrem eigenen Liebesglück sei ihr die Reife des Partners besonders wichtig. In einem Podcast verriet Lucy jetzt, warum vor allem ältere Männer deshalb bei ihr gute Chancen haben.

Beim Daten habe die 33-Jährige bislang nicht viele Regeln gehabt – nur auf Spielchen habe sie keine Lust. Wie sie jetzt in Rachel Bilsons (41) Podcast "Broad Ideas" verriet, habe sie deshalb auf ihrer Dating-App eine Altersspanne von 27 bis 50 Jahren eingestellt. "Ich sage zu vielen Jüngeren nein", gab Lucy zu, denn ältere Männer sollen oft ernstere Absichten haben. Die US-Amerikanerin erklärte: "Ich war eine Zeit lang süchtig nach dem Jagd-Spiel. Aber das ist anstrengend und ich habe das hinter mir gelassen."

Die Beauty und ihr Schauspiel-Kollege Skeet Ulrich (53) führten 2021 eine kurze Beziehung. Dabei habe Lucy besonders gefallen, dass er aufrichtig war: "Ich habe es geliebt. Es gab fast keinen Bullshit." Ein Partner, der jünger ist als sie selbst, komme für die "Katy Keene"-Darstellerin wohl nicht mehr infrage, wie sie berichtete: "Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich mit jemandem in meinem Alter oder älter enden werde."

Getty Images Lucy Hale beim The Little Market's International Women's Day Luncheon, 2022

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Getty Images Lucy Hale in NYC im Februar 2020

