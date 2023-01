Kontaktverbot: Kim Kardashian hat schon wieder einen Stalker

Kim Kardashian (42) hat schon wieder einen Stalker. In den vergangenen Jahren musste sich die Unternehmerin immer wieder mit Männern auseinandersetzten, die sich ihr unerlaubt näherten. Zuletzt musste sie Anfang Dezember 2022 über ein Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken. Andre Persaud tauchte wiederholt bei ihr Zuhause auf und sie habe sich Sorgen gemacht, weil er angeblich bewaffnet gewesen sei. Nun musste Kim erneut ein Kontaktverbot beantragen.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll Kims Anwalt eine einstweilige Verfügung gegen den 28-jährigen Jomonie Victor Zigler erwirkt haben. Der soll vermehrt versucht haben, auf ihr Grundstück und in ihr Haus zu kommen, wobei der Sicherheitsdienst ihn mehrmals aufgehalten hat. Außerdem habe er ihr im Netz wiederholt Nachrichten geschrieben, in denen er sie auch als seine Ehefrau bezeichnete. Er soll dem Keeping up with the Kardashians-Star sogar einen Diamantring geschickt haben. Ein anderes Geschenk enthielt wohl auch einen Hotelzimmerschlüssel.

Kim erklärte vor Gericht, dass sie durch die Annäherungsversuche emotional gelitten habe. Das liege auch daran, dass Jomonie eine kriminelle Vergangenheit haben soll, die unter anderem Waffen und Bedrohungen beinhaltet. Für den kommenden Monat ist in der Angelegenheit eine weitere Anhörung geplant.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

