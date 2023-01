Realtalk: Ist Anna-Carina Woitschack TV-Hochzeit peinlich?

Anna-Carina Woitschack (30) spricht Klartext! 2016 kam die Schlagersängerin mit Stefan Mross (47) zusammen. Vier Jahre später krönten sie ihre Beziehung mit einer großen Hochzeit im Fernsehen. Dennoch sollte es nicht die Liebe fürs Leben werden: Im November vergangenen Jahres gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt. Die Blondine ist mittlerweile sogar schon wieder vergeben. Drei Jahre später ließ Anna-Carina nun die TV-Hochzeit Revue passieren: Ist ihr das damalige Spektakel heute unangenehm?

In einem Interview mit Bunte ließ die 30-Jährige durchblicken, dass sie vor allem wegen Stefan ihre Hochzeit in der Öffentlichkeit zelebrierte: "Stefans Leben ist die Bühne, sein Lebenselixier. [...] Den öffentlichen Heiratsantrag fand ich damals wirklich süß und sehe das noch heute so. Auch die TV-Hochzeit war wunderschön." Aber auch die private Feier behielt die Blondine in guter Erinnerung.

Auch verriet Anna-Carina, aus welchem Grund sie sich schließlich trennten: "Er hatte sehr viel alten Ballast in unsere Ehe gebracht, der mich als junge Frau immer mehr belastete", gab sie in dem Interview zu. "Ihn von seinen alten Gewohnheiten wegzubringen, ging nicht von heute auf morgen", erklärte sie weiter. Ihre gemeinsamen Bemühungen, die Herausforderung der Ehe zu meistern, seien schließlich dann doch gescheitert.

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei ihrer TV-Hochzeit im Juni 2020

Feil, Bernd Anna-Carina Woitschack im November 2022 in München

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der 26. Jose Carreras Gala

