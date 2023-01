Darauf fährt Model Emily Ratajkowski bei Männern total ab!

Emily Ratajkowski (31) genießt ihr Single-Leben derzeit in vollen Zügen! Nach ihrer Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard (35) probiert sich das Model in der Männerwelt ein wenig aus. Zunächst hatte sie Komiker Pete Davidson (29) gedatet, war in dieser Zeit jedoch auch mit anderen gesichtet worden. Vor wenigen Tagen ist die Beauty mit dem 2 Broke Girls-Darsteller Eric André in New York Essen gegangen. Emily verrät nun, was ihr an Männern besonders gefällt!

"Ich mag es nicht, wenn Männer einen Duft aufgetragen haben", verrät sie in einem Interview mit People. Stattdessen möge sie deren Eigengeruch und die Pheromone! "Ich mag es, wenn ich anhand ihres Geruchs ein Gefühl für sie bekomme", erklärt Emily. An sich selbst scheint sie ein Duft offenbar nicht zu stören, denn sie ist das neue Gesicht von Viktor & Rolfs Flowerbomb-Parfüm.

Den Richtigen scheint die 31-Jährige trotz ihres regen Dating-Lebens bislang noch nicht gefunden zu haben – im Gegenteil. "Ich sagte zu meiner Freundin: 'Ich habe das Gefühl, dass ich die schlimmsten Männer anziehe'", gab Emily in ihrem Podcast "High Low" zu.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

