Frühgeburt: Priyanka Chopra fürchtete, dass ihr Baby stirbt

Für Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) war die Zeit nach der Geburt ihres Babys keine leichte: Die indische Schauspielerin und der US-amerikanische Musiker sind im Januar 2022 mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Malti kam allerdings schon im sechsten Monat zur Welt. Aufgrund der Frühgeburt musste die Kleine über 100 Tage auf der Intensivstation behandelt werden – und in dieser Zeit bangten die Eltern um das Leben ihres Wunders. "Ich war im Operationssaal, als sie zur Welt kam. Sie war so klein, kleiner als meine Hand", rief sich Priyanka jetzt gegenüber Vogue in Erinnerung.

