Neue Folgen: Darauf dürfen sich "Die Wollnys"-Fans freuen

Alle Die Wollnys-Fans sollten jetzt ganz genau aufpassen: Im Februar werden neue Folgen der Doku-Soap im Fernsehen zu sehen sein! Seit mehr als zehn Jahren begeistern Silvia Wollny (57) und ihre zahlreichen Kinder und Enkelkinder die Zuschauer mit ihrem turbulenten Alltag als Großfamilie. Nun dürfen diese sich auf neue Folgen freuen: Was wohl dieses Mal bei der deutschlandweit bekannten Großfamilie passieren wird?

Das verriet jetzt Presseportal: So ist unter anderem Silvias Nesthäkchen Loredana (18) vor Kurzem Mutter geworden – ihr Freund wohnt allerdings in der Türkei. Wie werden die frischgebackenen Eltern den Spagat wohl meistern? Auch scheinen die Wollnys an einem Ferienhaus in dem Land interessiert zu sein. Ein Haus hat die Großfamilie schon in Sicht, allerdings soll der Rohbau eine Menge Arbeit mit sich bringen.

Auch stehen in der Kult-Familie einige Feierlichkeiten an: Sarafina Wollnys (27) Zwillinge Emory (1) und Casey (1) werden ein Jahr alt. Ihre Schwester Sylvana (31) und ihr Partner Florian Köster (34) bereiten währenddessen die Erstkommunion ihrer Tochter Celina (9) vor.

Die neuen Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" starten am 15. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Loredana Wollny und Silvia Wollny

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

RTLZWEI Sylvana Wollny und ihre Tochter Celina

