Provokant? Christina Shakira macht Instagram zu OnlyFans

Christina Shakira (24) zeigt sich von ihrer sexy Seite. Die Beauty schlug sich bei Bachelor in Paradise gemeinsam mit Danilo Sellaro bis ins Finale durch. Dort musste die Blondine allerdings einstecken: Der Italiener entschied sich für das Geld und nicht für sie. Von diesem Tiefschlag lenkt sich die Beauty mit OnlyFans ab. Nun liefert Christina noch auf einer anderen Plattform ihren provokativen Content.

Auf Instagram teilte die 24-Jährige Bilder von sich, die sie in einem schwarzen Bikini und High Heels zeigen. In diesem Look rekelt sich die einstige Bachelor-Teilnehmerin auf einem grauen Sofa und blickt dabei lasziv in die Kamera. Eines der Fotos ist aber noch provokanter: Sie streckt beide Beine in die Luft – lediglich die Bikinihose bewahrt sie vor einem intimen Einblick. "Zurück zu Schwarz", schrieb die Influencerin zu ihren Aufnahmen dazu.

In einem Promiflash-Interview hatte Shakira ihre Beweggründe für ihre freizügigen Bilder verraten. "OnlyFans lenkt mich ganz schön ab und ich sammle dort meine Bestätigung ein wie ein Punktesystem", berichtete sie davon, wie sie ihr Selbstbewusstsein wieder aufbaue.

Instagram / christinashakira Christina Shakira, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / christinashakira Christina Shakira, TV-Star

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Influencerin

