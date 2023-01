"Mehr Realität": Paola Maria zeigt, wie ihre Fotos entstehen

Paola Maria (29) will offen und ehrlich mit ihrer Community sein. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die gebürtige Italienerin ihren rund 5,4 Millionen Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Vor einigen Tagen teilte sie dann stolz die nach ihren zwei Schwangerschaften entstandenen Dehnungsstreifen im Netz. Die Influencerin verriet, dass sie so mehr Realität in den sozialen Medien zeigen wolle. Um dieses Vorhaben noch weiter durchzusetzen, kündigte Paola auf ihrem Account eine große Veränderung an.

Auf Instagram teilte die YouTuberin nun einige Schnappschüsse aus ihrem Urlaub auf den Malediven. Während sie auf dem ersten Foto im Bikini posierte, gewährten die anderen Aufnahmen einen Blick hinter die Kulissen. "Mit dem Post von gestern für 'Mehr Realität auf Instagram' läute ich auf meinem Kanal eine neue Instagram-Ära ein", schilderte die 29-Jährige. Sie fuhr fort, dass dieser Schritt auch für sie besonders wichtig sei, um wieder mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. "Deshalb werde ich euch ab jetzt immer [...] aus einem zweiten Blickwinkel zeigen, wie das Bild entstanden ist", schilderte sie. So erhoffe sie sich mehr Transparenz für ihre Beiträge.

Unter dem Post brachten dann zahlreiche User ihre Begeisterung über diese Idee zum Ausdruck. "Oh mein Gott, das ist so cool, danke! Das bereichert Instagram so krass" oder "Richtig starke Aktion", lauteten nur einige Kommentare. Ein weiterer Abonnent schrieb, dass er es toll finde, wie Paola ihre Reichweite nutze, um "allen Mädchen und Frauen den Rücken" zu stärken.

Paola Maria im Januar 2023

Paola Maria, YouTuberin

Paola Maria zeigt ihre Dehnungsstreifen

