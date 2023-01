Affären-Drama mit Peter: Will Iris Klein Mallorca verlassen?

Iris Klein (55) hat offenbar bereits alles ganz genau durchgeplant! Vor wenigen Tagen erhob die Mutter von Daniela Katzenberger (36) schwere Vorwürfe gegen ihren langjährigen Ehemann Peter Klein. Der hatte ihren Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) nach Australien begleitet und wartet im Hotel aktuell darauf, den Dschungelcamp-Teilnehmer wieder in Empfang zu nehmen. In dieser Zeit soll sich Peter jedoch mit Djamila Rowes (55) Begleitung Yvonne Woelke (41) vergnügt haben. Nun plant Iris nicht bloß ihr gemeinsames Haus auf Mallorca zu verlassen, sondern gleich die gesamte Insel!

Wie die Bild erfahren haben will, soll das Reality-Sternchen die balearische Insel und auch ihr gemeinsames Domizil mit Peter verlassen wollen. Dafür packe Iris nun schon fleißig. Die Entscheidung sei der Auswanderin dennoch nicht leicht gefallen – sie habe den Entschluss unter Tränen gefasst. Schließlich gehen knapp 20 Jahre Ehe nicht spurlos an einem vorbei. Im Frühjahr will die 55-Jährige dann angeblich zurück nach Deutschland ziehen.

Iris verkündete die Nachricht, dass sie das Haus räume, jedoch zuvor selbst auf Instagram. "Weine nicht, weil schöne Zeiten vorbei sind, sondern lächle, dass du sie erleben durftest", teilte sie in ihrer Story. Dazu ergänzte sie: "Danke für 20 Jahre. Leb wohl." Es folgte schließlich ein Bild von zahlreichen Müllsäcken. "Erst mal aussortieren. Dann Kartons packen", schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin dazu.

Peter Klein und Iris Klein am Frankfurter Flughafen

Iris Klein auf Mallorca

Iris Klein und Peter Klein im April 2019

