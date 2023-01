Schlüpfriger Songtext: Will Roland Kaiser (70) einen Dreier?

Roland Kaisers (70) neuer Songtext wirft Fragen auf! Der Sänger hat mit Liedern wie "Lieb mich ein letztes Mal", "Amore Mio" oder "Warum hast du nicht Nein gesagt" große Hits gelandet. Mitunter sind darin auch mal etwas pikantere Passagen zu hören. Das ist bei seiner neuen Nummer "Du, deine Freundin und ich" nicht anders: Der Text lässt vermuten, dass Roland auf einen Dreier anspielt. Spricht er da etwa über einen eigenen Wunsch oder eine eigene Erfahrung?

Im Refrain des Tracks singt Roland unter anderem: "Du, deine Freundin und ich können uns mal küssen. Es muss ja keiner wissen." Im Interview mit RTL erklärte er: "Da versucht ein Mann, zwei Frauen zu überreden, eine gemeinsame Nacht zu verbringen." Auf einer wahren Begebenheit oder persönlichen Interessen beruhe das Lied aber nicht: "Der Song ist rein fiktiv." Schließlich ist Roland auch Vater und Ehemann. "Meine Frau hat den Song sehr begrüßt, übrigens, sogar noch intensiver, als sie ihn zum ersten Mal gehört hat. 'Der ist so gut, den musst du machen. Der ist fantastisch'", erinnerte sich der "Joana"-Interpret.

Doch nicht bei allen kommen Rolands schlüpfrigen Texte so gut an. "Manche finden das fantastisch, andere lehnen das ab, finden das unmöglich – was erlaubt der Mann sich?" Doch der 70-Jährige betonte: "Ich stelle nur ein Unterhaltungslied vor."

Getty Images Roland Kaiser im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Getty Images Roland Kaiser, Sänger

Getty Images Roland Kaiser im Dezember 2022 in Berlin

